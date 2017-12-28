Потерявшийся из-за метели в Хабаровском крае междугородний автобус с пассажирами нашелся
Сотрудники ГИБДД обнаружили его в 3 км от с. Богородского погрязшим в снегу.
Сотрудники ГИБДД обнаружили его в 3 км от с. Богородского погрязшим в снегу.
Хабаровск, 28 декабря, AmurMedia.
В отдел ГИБДД Ульчского района позвонил обеспокоенный администратор автовокзала с. Богородского, пояснив, что междугородний автобус не пришел на место в назначенное время. В связи с тем, что на территории Хабаровского края осложнены
В ходе поиска, сотрудники ГИБДД обнаружили пропавший автобус всего в 3 километрах от с. Богородского, погрязшим в снегу. Полицейские вызвали на место транспортное средство повышенной проходимости, для транспортировки пассажиров в места отдыха и обогрева, также для осуществления помощи по вызволению автобуса из непроходимых снежных покровов.