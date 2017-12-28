Потерявшийся из-за метели в Хабаровском крае междугородний автобус с пассажирами нашелся

В отдел ГИБДД Ульчского района позвонил обеспокоенный администратор автовокзала с. Богородского, пояснив, что междугородний автобус не пришел на место в назначенное время. В связи с тем, что на территории Хабаровского края осложнены дорожно-климатические условия, связанные с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда, стихийные явления, при которых движение автобусов, осуществляющих перевозки, сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью граждан (пассажиров), незамедлительно сотрудники полиции приступили к оперативно — розыскным мероприятиям и оказанию помощи в транспортировки пассажиров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Госавтоинспекции.

Автобус осуществлял рейсовую пассажирскую перевозку из г. Николаевска-на-Амуре в г. Хабаровск, в назначенное время он отправился с исходной точки до Аннинских Минеральных Вод, расположенных в 15 км к юго-востоку от села Сусанино. После остановки в 14.25 автобус продолжил движение в сторону с. Богородское, но в назначенное время в 17.00 в автовокзал не прибыл.