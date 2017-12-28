В Омске джип врезался в трамвай с пассажирами
Больше всего пострадала иномарка, у которой разбита передняя часть.
Больше всего пострадала иномарка, у которой разбита передняя часть.
В минувшую среду, 27 декабря, днем в Центральном округе произошло ДТП. На пересечении улиц Звездова и 11-й Линии водитель внедорожника не заметил трамвай.
Очевидцы разместили в соцсети фото с места происшествия.
В результате аварии разбита передняя часть иномарки, на трамвае вмятина. Движение рельсового общественного транспорта было остановлено.
В момент аварии в трамвае, следовавшем по маршруту № 1, находились пассажиры.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.