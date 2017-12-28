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05:33 (мск), источник: РИА Новости

В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик», задержан в Москве, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

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13
фотографий
13
фотографий

Полицейские, по словам Титова, смогли установить местонахождение стрелка и задержали его на территории организации, расположенной на улице Правды в центре Москвы. Аверьянова уже отправили на допрос в Следственный комитет.

По данным следствия, утром в среду бывший хозяин «Меньшевика» 49-летний Илья Аверьянов после конфликта с нынешним руководством фабрики устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся на ее территории. В прокуратуре Москвы сообщили, что это произошло в тот момент, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг.

Сотрудники полиции и Росгвардии несколько часов прочесывали территорию фабрики, но стрелка так и не обнаружили. Был найден лишь карабин, из которого он вел огонь.

В Москве был введен план «Сирена», всем полицейским выдали ориентировки с фотографиями Аверьянова.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.

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