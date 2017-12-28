В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик», задержан в Москве, сообщил руководитель
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик», задержан в Москве, сообщил руководитель
Полицейские, по словам Титова, смогли установить местонахождение стрелка и задержали его на территории организации, расположенной на улице Правды в центре Москвы. Аверьянова уже отправили на допрос в Следственный комитет.
По данным следствия, утром в среду бывший хозяин «Меньшевика» 49-летний Илья Аверьянов после конфликта с нынешним руководством фабрики устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся на ее территории. В прокуратуре Москвы сообщили, что это произошло в тот момент, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг.
Сотрудники полиции и Росгвардии несколько часов прочесывали территорию фабрики, но стрелка так и не обнаружили. Был найден лишь карабин, из которого он вел огонь.
В Москве был введен план «Сирена», всем полицейским выдали ориентировки с фотографиями Аверьянова.
Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.