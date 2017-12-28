В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»

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Полицейские, по словам Титова, смогли установить местонахождение стрелка и задержали его на территории организации, расположенной на улице Правды в центре Москвы. Аверьянова уже отправили на допрос в Следственный комитет.

По данным следствия, утром в среду бывший хозяин «Меньшевика» 49-летний Илья Аверьянов после конфликта с нынешним руководством фабрики устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся на ее территории. В прокуратуре Москвы сообщили, что это произошло в тот момент, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг.

Сотрудники полиции и Росгвардии несколько часов прочесывали территорию фабрики, но стрелка так и не обнаружили. Был найден лишь карабин, из которого он вел огонь.

В Москве был введен план «Сирена», всем полицейским выдали ориентировки с фотографиями Аверьянова.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".