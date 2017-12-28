Бывший замначальника СИЗО отправится в колонию за взятки.

Судом установлено, что с 2016 по2017 годы Вельтищев получил от жены заключенного взятку на общую сумму более 3 млн рублей за обеспечение комфортных условий для заключенного: ему было разрешено пользоваться сотовой связью, оргтехникой, держать в камере запрещенные предметы и спиртное. Кроме того, Вельтищев предупреждал осужденного о предстоящих обысках и разрешал ему видеться с родственниками и знакомыми столько, сколько тот захочет.