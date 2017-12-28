Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят»
Врачи просят не кормить собак шоколадом
"Могут все отобрать": предостережение Путина бизнесменам из РФ
Как сложились судьбы кумиров советских женщин
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Царский подарок: Летучая разделась для открыток - СМИ
Генштаб РФ: База США Эт-Танф заблокирована Сирией
Полина Гагарина, Валерия, Татьяна Навка и другие звезды в Кремле
Британцам подарили 80 млн ненужных подарков
СМИ: эксперт заявил о желании США получить базу в Севастополе
39-летняя Летучая обнажилась для открыток - СМИ
Мать планировавшего взрыв в Петербурге полгода просила ФСБ помочь
Открывший стрельбу директор фабрики объяснился
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10В Вене прошли акции протеста
07:00 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Бывший замначальника СИЗО отправится в колонию за взятки

Бывший замначальника СИЗО отправится в колонию за взятки.

Суд вынес приговор по делу бывшего заместителя начальника СИЗО № 3 ГУФСИН по Челябинской области Романа Вельтищева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Судом установлено, что с 2016 по2017 годы Вельтищев получил от жены заключенного взятку на общую сумму более 3 млн рублей за обеспечение комфортных условий для заключенного: ему было разрешено пользоваться сотовой связью, оргтехникой, держать в камере запрещенные предметы и спиртное. Кроме того, Вельтищев предупреждал осужденного о предстоящих обысках и разрешал ему видеться с родственниками и знакомыми столько, сколько тот захочет.

Суд назначил бывшему сотруднику ГУФСИН 6 лет заключения в колонии строгого режима.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Пара занялась любовью в авто, мчавшемся на скорости по трассе
Смерть порнозвезды: таинственное послание и закат карьеры. Видео
В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»
Появились подробности взрыва в петербургском супермаркете
СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Владимир Путин оценил работу губернаторов
Никите Белых в суд вызвали скорую помощь
Рогозин назвал одну из причин падения ракеты
Опрос показал, что россияне попросили бы у Деда Мороза
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох Три из пяти ведущих европейских чемпионатов уже ушли на каникулы: испанская примера до 6 января, французская лига 1 и немецкая бундеслига — до 12-го
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Модные итоги: 14 ключевых образов этого года Блестящие лодочки, спортивные брюки и «голые платья»: мы отсмотрели сотни фотографий и выбрали самые красивые модные образы уходящего года
Дети
Оксана Федорова показала подросшую дочь 4-летняя Лиза унаследовала мамину красоту.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь