Бывший замначальника СИЗО отправится в колонию за взятки
Бывший замначальника СИЗО отправится в колонию за взятки.
Бывший замначальника СИЗО отправится в колонию за взятки.
Суд вынес приговор по делу бывшего заместителя начальника СИЗО № 3 ГУФСИН по Челябинской области Романа Вельтищева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Судом установлено, что с 2016 по2017 годы Вельтищев получил от жены заключенного взятку на общую сумму более 3 млн рублей за обеспечение комфортных условий для заключенного: ему было разрешено пользоваться сотовой связью, оргтехникой, держать в камере запрещенные предметы и спиртное. Кроме того, Вельтищев предупреждал осужденного о предстоящих обысках и разрешал ему видеться с родственниками и знакомыми столько, сколько тот захочет.
Суд назначил бывшему сотруднику ГУФСИН 6 лет заключения в колонии строгого режима.