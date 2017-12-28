Жестокий электрик из Приморья нажился на пенсионерах
Гражданина, обвиняемого в совершении серии краж у пенсионеров, осудят в Приморье.
Гражданина, обвиняемого в совершении серии краж у пенсионеров, осудят в Приморье.
Обвиняемый, представляясь работником сферы ЖКХ, под предлогом проверки электропроводки проникал в квартиры пожилых людей и похищал денежные средства, которые находились в свободном доступе.
Аналогичное преступление мужчина совершил в сентябре, под тем же предлогом он вошел в доверие женщины и, из квартиры, расположенной по улице Ленинская, тайно похитил денежные средства в размере 30 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.
Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 50 тысяч рублей.
Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Михаил Грач.