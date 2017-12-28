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17:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Спасатели на вертолете эвакуировали двух сноубордистов в горах Сочи

Спортсмены оказались за пределами трассы на опасном участке.

27 декабря в 14:00 в Южный спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что двое сноубордистов находятся за пределами трассы курорта «Роза Хутор» и им требуется помощь. Никто из них не получил никаких травм, но спуститься самостоятельно со сложного участка молодые люди не могли, поскольку находились среди скальных отвесов. Кроме того, была высока вероятность схода снежной лавины, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Спасатели незамедлительно вылетели к месту происшествия на вертолете Ми-8. Чтобы исключить вероятность движения снежного покрова из-за потоков воздуха от вертолета, спасатели решили поднимать молодых людей на борт при помощи лебедки.

Один из сотрудников МЧС спустился к спортсменам, и затем их поочередно подняли в вертолет. Спасатели транспортировали любителей активного отдыха на базу МЧС в Сочи. Оба сноубордиста — жители Москвы 1990 и 1991 годов рождения. Медицинская помощь молодым людям не требовалась, они самостоятельно покинули спасательный отряд.

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