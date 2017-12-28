В Ростове-на-Дону поезд на Нансена насмерть сбил пешехода
В среду, 27 декабря, дорожное происшествие со смертельным исходом произошло в
В среду, 27 декабря, дорожное происшествие со смертельным исходом произошло в
Инцидент случился на улице Нансена. Медики выехали на место ЧП. Однако раны, которые получил пешеход, оказались несовместимыми с жизнью: мужчина от полученных травм скончался. Известно, что личность погибшего установлена: при нем были документы.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться во всех нюансах дела: был ли на самом деле это несчастный случай.
Известно, уже идет проверка по факту произошедшего.
Напомним, на этой неделе улица Нансена уже попадала в сводку происшествий. Там иномарка «Ниссан» сбила пешехода. С диагнозом «травматический шок и зчмт» мужчину увезли в больницу. Известно, то его жизни уже ничего не угрожает.