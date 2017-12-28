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18:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону поезд на Нансена насмерть сбил пешехода

В среду, 27 декабря, дорожное происшествие со смертельным исходом произошло в Ростове-на-Дону. На пульт дежурного диспетчера поступил звонок о том, что примерно в 17:30 поездом сбит человек.

Инцидент случился на улице Нансена. Медики выехали на место ЧП. Однако раны, которые получил пешеход, оказались несовместимыми с жизнью: мужчина от полученных травм скончался. Известно, что личность погибшего установлена: при нем были документы.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться во всех нюансах дела: был ли на самом деле это несчастный случай.

Известно, уже идет проверка по факту произошедшего.

Напомним, на этой неделе улица Нансена уже попадала в сводку происшествий. Там иномарка «Ниссан» сбила пешехода. С диагнозом «травматический шок и зчмт» мужчину увезли в больницу. Известно, то его жизни уже ничего не угрожает.

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