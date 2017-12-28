В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера

Как пояснили в службе спасения, сообщение о возгорании в частном доме в хуторе Сироткин поступило около одиннадцати вечера. Вскоре на место выехали спасатели. Они достаточно быстро справились с огнем (пожар ликвидировали 12 человек, которые задействовали пять единиц техники), но выручить хозяев не успели.