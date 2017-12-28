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18:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера

В среду, 27 декабря, в Дубовском районе произошел крупный пожар, который унес жизни двух человек.

Как пояснили в службе спасения, сообщение о возгорании в частном доме в хуторе Сироткин поступило около одиннадцати вечера. Вскоре на место выехали спасатели. Они достаточно быстро справились с огнем (пожар ликвидировали 12 человек, которые задействовали пять единиц техники), но выручить хозяев не успели.

— На месте возгорания обнаружены погибшие — 80-летний мужчина и 74-летняя женщина, — рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в региональном МЧС.

Напомним, 26 декабря в Азове в огне погиб мужчина. Инвалид, которого родные оставили одного, не смог выбраться из пылающего дома. Причина ЧП еще уточняется.

Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а в случае беды звонить в службы экстренного реагирования.

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