В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера
В среду, 27 декабря, в Дубовском районе произошел крупный пожар, который унес жизни двух человек.
В среду, 27 декабря, в Дубовском районе произошел крупный пожар, который унес жизни двух человек.
Как пояснили в службе спасения, сообщение о возгорании в частном доме в хуторе Сироткин поступило около одиннадцати вечера. Вскоре на место выехали спасатели. Они достаточно быстро справились с огнем (пожар ликвидировали 12 человек, которые задействовали пять единиц техники), но выручить хозяев не успели.
— На месте возгорания обнаружены погибшие — 80-летний мужчина и 74-летняя женщина, — рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в региональном МЧС.
Напомним, 26 декабря в Азове в огне погиб мужчина. Инвалид, которого родные оставили одного, не смог выбраться из пылающего дома. Причина ЧП еще уточняется.
Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а в случае беды звонить в службы экстренного реагирования.