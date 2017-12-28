В Волгограде за зданием администрации области провалился грунт

Как сообщает «КП-Волгоград», размеры ямы в асфальте составляют примерно 3×1,5х1 метр, однако свежие трещины в асфальте свидетельствуют о том, что в любой момент яма может увеличиться как минимум в три раза по длине и ширине. На место выехали сотрудники муниципальной службы спасения, а также одно отделение третьей пожарной части. Опасное место огородили лентами, однако нерадивые волгоградцы пытались пролезть под них, подвергая опасности свои жизнь и здоровье.