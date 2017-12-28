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18:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде за зданием администрации области провалился грунт

Огромный провал в асфальте образовался на внутриквартальном проезде дома № 13 по улице Пушкина в центре Волгограда, в нескольких десятках метров от входа в здание администрации Волгоградской области.

Как сообщает «КП-Волгоград», размеры ямы в асфальте составляют примерно 3×1,5х1 метр, однако свежие трещины в асфальте свидетельствуют о том, что в любой момент яма может увеличиться как минимум в три раза по длине и ширине. На место выехали сотрудники муниципальной службы спасения, а также одно отделение третьей пожарной части. Опасное место огородили лентами, однако нерадивые волгоградцы пытались пролезть под них, подвергая опасности свои жизнь и здоровье.

В причинах образования провала в асфальте предстоит разобраться специалистам. Известно, что в месте, где просела земля, не проходят никакие коммуникации, а в нескольких метрах от края ямы находится трансформаторная будка.

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