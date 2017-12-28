В казанском автобусе пассажирка сломала ребро
(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). При падении в общественном транспорте 58-летняя пассажирка получила травму, сообщает
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). При падении в общественном транспорте 58-летняя пассажирка получила травму, сообщает
Инцидент произошел в среду утром в автобусе № 30 напротив дома № 48 по улице Московская.
Женщину доставили в больницу с переломом ребра.