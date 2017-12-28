В Краснодаре задержаны подозреваемые в сбыте особо крупных партий наркотиков
Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 7 килограммов различных наркотических веществ.
Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 7 килограммов различных наркотических веществ.
В пригородном поселке Плодородном внимание сотрудников
В ходе осмотра салона транспортного средства, в личных вещах молодого человека полицейские обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета с различными порошкообразными веществами. Ранее не судимый 26-летний уроженец Самары пояснил, что приехал на арендованном автомобиле из Москвы для осуществления закладок крупных партий наркотиков, 4 из которых уже успел сделать в районе лесополосы. В общей сложности из машины подозреваемого и уличных тайников сотрудники полиции изъяли около 4 килограммов веществ, являющихся, по заключению эксперта, синтетическими наркотиками.
Также при проверке поступившей оперативной информации сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД совместно с инспекторами
Задержанный пояснил, что нашел в интернете объявление о подработке наркокурьером, после чего забрал запрещенные вещества в Москве для их дальнейшего распространения в Краснодаре.
В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей. Следственным отделом УМВД России по городу Краснодару возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», сообщает «Югополису»