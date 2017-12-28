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18:00 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре задержаны подозреваемые в сбыте особо крупных партий наркотиков

Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 7 килограммов различных наркотических веществ.

В пригородном поселке Плодородном внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции привлекла иномарка, двигавшаяся по проселочной дороге с низкой скоростью. Полицейские остановили подозрительный автомобиль. Во время беседы с правоохранителями водитель машины заметно нервничал.

В ходе осмотра салона транспортного средства, в личных вещах молодого человека полицейские обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета с различными порошкообразными веществами. Ранее не судимый 26-летний уроженец Самары пояснил, что приехал на арендованном автомобиле из Москвы для осуществления закладок крупных партий наркотиков, 4 из которых уже успел сделать в районе лесополосы. В общей сложности из машины подозреваемого и уличных тайников сотрудники полиции изъяли около 4 килограммов веществ, являющихся, по заключению эксперта, синтетическими наркотиками.

Также при проверке поступившей оперативной информации сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы полиции на временном посту полиции при въезде в краевой центр была задержана иномарка под управлением ранее не судимого 32-летнего жителя Усть-Лабинска. При осмотре багажного отделения автомобиля в музыкальной колонке правоохранители обнаружили и изъяли 12 полимерных пакетов с синтетическими наркотиками общей массой более 3 килограммов.

Задержанный пояснил, что нашел в интернете объявление о подработке наркокурьером, после чего забрал запрещенные вещества в Москве для их дальнейшего распространения в Краснодаре.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей. Следственным отделом УМВД России по городу Краснодару возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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