В Краснодаре задержаны подозреваемые в сбыте особо крупных партий наркотиков

В пригородном поселке Плодородном внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции привлекла иномарка, двигавшаяся по проселочной дороге с низкой скоростью. Полицейские остановили подозрительный автомобиль. Во время беседы с правоохранителями водитель машины заметно нервничал.

В ходе осмотра салона транспортного средства, в личных вещах молодого человека полицейские обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета с различными порошкообразными веществами. Ранее не судимый 26-летний уроженец Самары пояснил, что приехал на арендованном автомобиле из Москвы для осуществления закладок крупных партий наркотиков, 4 из которых уже успел сделать в районе лесополосы. В общей сложности из машины подозреваемого и уличных тайников сотрудники полиции изъяли около 4 килограммов веществ, являющихся, по заключению эксперта, синтетическими наркотиками.

Также при проверке поступившей оперативной информации сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы полиции на временном посту полиции при въезде в краевой центр была задержана иномарка под управлением ранее не судимого 32-летнего жителя Усть-Лабинска. При осмотре багажного отделения автомобиля в музыкальной колонке правоохранители обнаружили и изъяли 12 полимерных пакетов с синтетическими наркотиками общей массой более 3 килограммов.

Задержанный пояснил, что нашел в интернете объявление о подработке наркокурьером, после чего забрал запрещенные вещества в Москве для их дальнейшего распространения в Краснодаре.