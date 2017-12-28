Причину смерти женщины в центре Караганды назвали врачи
Стали известны результаты медицинской экспертизы по факту смерти карагандинки, погибшей в центре города, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на управление здравоохранения региона.
Стали известны результаты медицинской экспертизы по факту смерти карагандинки, погибшей в центре города, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на управление здравоохранения региона.
Сообщается, что жительница города 1965 года рождения, по данным управления здравоохранения Карагандинской области, длительное время находилась на диспансерном наблюдении по поводу болезни системы кровообращения, в частности имела заболевания
«Причиной смерти, согласно медицинскому свидетельству РГКП “Центр судебных экспертиз МЮ РК”, стала острая недостаточность кровообращения на фоне дилатационной кардиомиопатии», — сообщили в ведомстве.
Несчастный случай произошел примерно в 10 часов утра 25 декабря по бульвару Мира в Караганде.
«Приносим искренние соболезнования семье и близким», — прокомментировали в акимате.