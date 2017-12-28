Нижегородец осужден на год исправительных работ за ложное минирование кремля
Нижегородец осужден на год исправительных работ по месту работы с удержанием 10% заработка за ложное минирование кремля.
Нижегородец осужден на год исправительных работ по месту работы с удержанием 10% заработка за ложное минирование кремля.
Как сообщила объединенная
Эта информация была незамедлительно передана в полицию. Учитывая, что взрыв в общественном месте создает опасность гибели людей, на территорию кремля прибыли сотрудники полиции и
Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).
Подсудимый вину признал полностью. Кроме исправительных работ с него взыскано 2,5 тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.