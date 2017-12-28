Подозреваемого в убийстве мужчины задержали в Ростове-на-Дону

Убийство было совершено 4 декабря около 1.40 в одном из дворов на улице Ленина. Потерпевший скончался от огнестрельных ранений.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Подозреваемый в убийстве был задержан 28 декабря в Ростове-на-Дону.