Подозреваемого в убийстве мужчины задержали в Ростове-на-Дону
53-летнего ростовчанина задержали по подозрению в убийстве 32-летнего мужчины, сообщает 1rnd.ru со ссылкой на СУ СКР по Ростовской области.
53-летнего ростовчанина задержали по подозрению в убийстве 32-летнего мужчины, сообщает 1rnd.ru со ссылкой на СУ СКР по Ростовской области.
Убийство было совершено 4 декабря около 1.40 в одном из дворов на улице Ленина. Потерпевший скончался от огнестрельных ранений.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).
Подозреваемый в убийстве был задержан 28 декабря в
В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.