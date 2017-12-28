В РТ за махинации с аварийным жильем чиновница отделалась условным сроком
Суд признал бывшую чиновницу виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает
Суд признал бывшую чиновницу виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает
Установлено, что в 2012 году
Позже в рамках программы переселения из аварийного жилья наниматели получили из бюджета субсидии на общую сумму около 700 тыс. рублей.
Обвиняемая вину признала, суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 8 месяцев.