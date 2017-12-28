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17:46 (мск), источник: АиФ Казань

В РТ за махинации с аварийным жильем чиновница отделалась условным сроком

Суд признал бывшую чиновницу виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Источник: Аргументы и факты

Установлено, что в 2012 году экс-заместителя главы Балтасинского городского поселения заключила с двумя жителями подложные договоры соцнайма помещения в многоквартирном доме, входящем в аварийный жилищный фонд. Также она сделала документы, содержащие сведения о праве собственности этих людей на квартиры.

Позже в рамках программы переселения из аварийного жилья наниматели получили из бюджета субсидии на общую сумму около 700 тыс. рублей.

Обвиняемая вину признала, суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 8 месяцев.

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