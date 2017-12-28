В РТ за махинации с аварийным жильем чиновница отделалась условным сроком

Установлено, что в 2012 году экс-заместителя главы Балтасинского городского поселения заключила с двумя жителями подложные договоры соцнайма помещения в многоквартирном доме, входящем в аварийный жилищный фонд. Также она сделала документы, содержащие сведения о праве собственности этих людей на квартиры.