В Камышине приставы сняли с автобуса пассажира-должника по алиментам

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, мужчина хотел уехать в Москву. Как удалось выяснить приставам, он уже давно по большей части проживает в столице и бывает в Камышине редко. За 10 минут до отправления автобуса к нему подошли сотрудники УФССП и предъявили документы по исполнительному производству, от получения которых тот уклонялся не один месяц. После этого мужчина отправился в зал суда на рассмотрение протокола.