Суд закрыл детсад Ладушкина на месяц из-за угрозы чрезвычайных ситуаций
Багратионовский районный суд приостановил деятельность муниципального детского сада «Василек» в Ладушкине
Багратионовский районный суд приостановил деятельность муниципального детского сада «Василек» в Ладушкине
Так, территория корпуса по ул. Победы затоплена паводковыми водами, помещение котельной подтоплено на 10 см. Подвальное помещение захламлено, необходимо произвести замену водопроводных и канализационных труб. В корпусе по ул. Маяковского не закреплены смесители, течет вода, водопроводные трубы проржавели, пластиковые водопроводные трубы деформированы и негерметичны.
«В помещениях пищеблока по ул. Сосновой в г. Ладушкин не работает вентиляция, нарушена поточность пищевой продукции, недостаточно моечного оборудования, отсутствуют бактерицидные лампы и условия для хранения чистой кухонной посуды, столы, используемые для заготовок холодных закусок и хлебобулочных изделий сделаны кустарным способом из подручных материалов. Кроме того, облицовочная плитка имеет дефекты, сколы, в результате чего невозможно осуществить уборку и дезинфекцию в соответствии с требованием санитарных правил. Помимо этого разделочный, кухонный инвентарь имеет дефекты, сколы, зазоры, частично коррозирован», — говорится в сообщении суда.
«Данные нарушения создают угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, а также способствуют возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди воспитанников дошкольного учреждения», — заявили в
Отмечается, что в апреле этого года «Василёк» был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («нарушение
Сейчас суд квалифицировал нарушения в детском учреждении по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ (аналогичное нарушение, совершенное повторно). Деятельность детсада приостановлена на 30 суток.