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17:27 (мск), источник: Новый Калининград

Суд закрыл детсад Ладушкина на месяц из-за угрозы чрезвычайных ситуаций

Багратионовский районный суд приостановил деятельность муниципального детского сада «Василек» в Ладушкине из-за многочисленных нарушений в работе. Это постановление подлежит немедленному исполнению, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе суда в четверг.

Источник: Новый Калининград

Так, территория корпуса по ул. Победы затоплена паводковыми водами, помещение котельной подтоплено на 10 см. Подвальное помещение захламлено, необходимо произвести замену водопроводных и канализационных труб. В корпусе по ул. Маяковского не закреплены смесители, течет вода, водопроводные трубы проржавели, пластиковые водопроводные трубы деформированы и негерметичны.

«В помещениях пищеблока по ул. Сосновой в г. Ладушкин не работает вентиляция, нарушена поточность пищевой продукции, недостаточно моечного оборудования, отсутствуют бактерицидные лампы и условия для хранения чистой кухонной посуды, столы, используемые для заготовок холодных закусок и хлебобулочных изделий сделаны кустарным способом из подручных материалов. Кроме того, облицовочная плитка имеет дефекты, сколы, в результате чего невозможно осуществить уборку и дезинфекцию в соответствии с требованием санитарных правил. Помимо этого разделочный, кухонный инвентарь имеет дефекты, сколы, зазоры, частично коррозирован», — говорится в сообщении суда.

В младшей группе корпуса по ул. Сосновой на потолке имеются подтеки из-за негерметичности кровли. Проверка констатировала, что во всех помещениях групп необходимо провести косметический ремонт. В туалетах всех корпусов недостаточно умывальников, унитазов для детей.

«Данные нарушения создают угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, а также способствуют возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди воспитанников дошкольного учреждения», — заявили в пресс-службе. По ее данным, за период с 19 по 21 декабря 14 воспитанников детсада заболели гастроэнтеритом.

Отмечается, что в апреле этого года «Василёк» был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения») и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Сейчас суд квалифицировал нарушения в детском учреждении по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ (аналогичное нарушение, совершенное повторно). Деятельность детсада приостановлена на 30 суток.

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