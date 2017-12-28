Суд закрыл детсад Ладушкина на месяц из-за угрозы чрезвычайных ситуаций

Источник: Новый Калининград

Так, территория корпуса по ул. Победы затоплена паводковыми водами, помещение котельной подтоплено на 10 см. Подвальное помещение захламлено, необходимо произвести замену водопроводных и канализационных труб. В корпусе по ул. Маяковского не закреплены смесители, течет вода, водопроводные трубы проржавели, пластиковые водопроводные трубы деформированы и негерметичны.

«В помещениях пищеблока по ул. Сосновой в г. Ладушкин не работает вентиляция, нарушена поточность пищевой продукции, недостаточно моечного оборудования, отсутствуют бактерицидные лампы и условия для хранения чистой кухонной посуды, столы, используемые для заготовок холодных закусок и хлебобулочных изделий сделаны кустарным способом из подручных материалов. Кроме того, облицовочная плитка имеет дефекты, сколы, в результате чего невозможно осуществить уборку и дезинфекцию в соответствии с требованием санитарных правил. Помимо этого разделочный, кухонный инвентарь имеет дефекты, сколы, зазоры, частично коррозирован», — говорится в сообщении суда.

В младшей группе корпуса по ул. Сосновой на потолке имеются подтеки из-за негерметичности кровли. Проверка констатировала, что во всех помещениях групп необходимо провести косметический ремонт. В туалетах всех корпусов недостаточно умывальников, унитазов для детей.

«Данные нарушения создают угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, а также способствуют возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди воспитанников дошкольного учреждения», — заявили в пресс-службе. По ее данным, за период с 19 по 21 декабря 14 воспитанников детсада заболели гастроэнтеритом.

Отмечается, что в апреле этого года «Василёк» был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения») и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.