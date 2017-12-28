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17:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде судят директора компании, который скрыл 50 миллионов рублей налогов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение гендиректору ЗАО «ВПК».

Руководителя этой «Волгоградской промышленной компании» обвиняют в том, что на протяжении нескольких лет он обманывал налоговую службу.

Как установили следователи СУ СК по региону, этот гендиректор придумал схему: он включал в налоговые декларации ложные сведения о том, что якобы пользовался услугами других организаций, которые на самом деле даже не существуют. За два года — с 2013 по 2015 — благодаря этим липовым справкам он недоплатил в бюджет более 50 миллионов рублей НДС.

Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. И хотя гендиректор свою вину признал лишь частично, следователи смогли собрать все улики, доказывающие его махинации.

Уголовное дело по статье 199 часть 2 пункт «б» УК РФ передано в суд. Аферисту-руководителю грозит до 6 лет колонии.

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