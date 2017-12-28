В Волгограде судят директора компании, который скрыл 50 миллионов рублей налогов

Как установили следователи СУ СК по региону, этот гендиректор придумал схему: он включал в налоговые декларации ложные сведения о том, что якобы пользовался услугами других организаций, которые на самом деле даже не существуют. За два года — с 2013 по 2015 — благодаря этим липовым справкам он недоплатил в бюджет более 50 миллионов рублей НДС.