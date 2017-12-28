В Волгограде судят директора компании, который скрыл 50 миллионов рублей налогов
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение гендиректору ЗАО «ВПК».
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение гендиректору ЗАО «ВПК».
Руководителя этой «Волгоградской промышленной компании» обвиняют в том, что на протяжении нескольких лет он обманывал налоговую службу.
Как установили следователи СУ СК по региону, этот гендиректор придумал схему: он включал в налоговые декларации ложные сведения о том, что якобы пользовался услугами других организаций, которые на самом деле даже не существуют. За два года — с 2013 по 2015 — благодаря этим липовым справкам он недоплатил в бюджет более 50 миллионов рублей НДС.
Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. И хотя гендиректор свою вину признал лишь частично, следователи смогли собрать все улики, доказывающие его махинации.
Уголовное дело по статье 199 часть 2 пункт «б» УК РФ передано в суд.