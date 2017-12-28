В Колпино тушили промышленный ангар
При пожаре никто не пострадал.
При пожаре никто не пострадал.
Черный дым клубами, валящий со стороны Финляндской улицы встревожил жителей Петербурга.
— На въезде в Колпино по Колпинскому шоссе на стороне комбинатов горит ангар около заправки Кириши на Финляндской, — сообщали они в соцсетях.
Правда, были и те, кто посчитал пожар поводом для шуток.
— 2017 догорает, — писали в комментариях к фотографиям с места возгорания.
В городском управлении МЧС информацию о пожаре в Колпинском районе подтвердили. На Финляндской улице загорелся ангар. — Ангар из металлопрофиля, размером 20 на 50, метров горит по всей площади, — уточнили в ведомстве.
О пострадавших спасателям сведения не поступали.
Боролись с огнем пять пожарных расчетов в составе 23 человек.
Напомним, ранее сообщалось о серьезном возгорании в Адмиралтейском районе Северной столицы. Там 5 декабря загорелось здание бывшего завода «Пекарь». Огонь на площади 30 квадратных метров тушили почти час 28 спасателей и шесть машин спецтехники.