Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Раковые клетки уморили голодом
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться в Донбасс
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Полина Гагарина, Валерия, Татьяна Навка и другие звезды в Кремле
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Кудрявцева поведала, почему не вышла замуж за Лазарева - СМИ
Депортированная из Италии Чехова: Мне очень обидно
Екатерина Варнава позирует в эффектном золотистом платье
Полина Гагарина, Валерия, Татьяна Навка и другие звезды в Кремле
СМИ: Киев хотел освободить Крым двумя танками, «как Ельцин»
Вернувшийся из плена боец ДНР поведал о заключении
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться на Донбасс
СМИ сообщили о ракетной атаке на базу РФ Хмеймим
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Колпино тушили промышленный ангар

При пожаре никто не пострадал.

Черный дым клубами, валящий со стороны Финляндской улицы встревожил жителей Петербурга.

— На въезде в Колпино по Колпинскому шоссе на стороне комбинатов горит ангар около заправки Кириши на Финляндской, — сообщали они в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, были и те, кто посчитал пожар поводом для шуток.

— 2017 догорает, — писали в комментариях к фотографиям с места возгорания.

В городском управлении МЧС информацию о пожаре в Колпинском районе подтвердили. На Финляндской улице загорелся ангар. — Ангар из металлопрофиля, размером 20 на 50, метров горит по всей площади, — уточнили в ведомстве.

О пострадавших спасателям сведения не поступали.

Боролись с огнем пять пожарных расчетов в составе 23 человек.

Напомним, ранее сообщалось о серьезном возгорании в Адмиралтейском районе Северной столицы. Там 5 декабря загорелось здание бывшего завода «Пекарь». Огонь на площади 30 квадратных метров тушили почти час 28 спасателей и шесть машин спецтехники.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Киркоров познакомил детей с Дедом Морозом
Всем "пятерка" - материал усвоен!
Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом
Что ждет россиян с 1 января
СМИ: со спутником «Ангосат» восстановлена связь
Дело Шакро Молодого может привести к реформе СКР
Названо самое вкусное российское шампанское
В Египте назвали стоимость путевок для российских туристов
Прокуратура направила в суд дело о хищении 85 млрд руб
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Курьезы года: бюст Роналду и падающий со стула Уткин Падающий со стула Уткин, Акинфеев-каратист, спасающий российский гимн Губерниев, любящий пироги 125-килограммовый вратарь. Год подарил болельщикам немало смешных историй
Авто
За «величайший автомобиль Америки» хотят выручить $1 500 000 Британский аукционный дом Sotheby's выставит на торги уникальный автомобиль Tucker 48
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Непраздничное настроение: знаменитости, которые терпеть не могут Рождество Эти звезды напоминают нам скупца Скруджа из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь»: они не только сами не отмечают праздники, но и другим не советуют.
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь