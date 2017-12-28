В Колпино тушили промышленный ангар

Черный дым клубами, валящий со стороны Финляндской улицы встревожил жителей Петербурга.

— На въезде в Колпино по Колпинскому шоссе на стороне комбинатов горит ангар около заправки Кириши на Финляндской, — сообщали они в соцсетях.

<div id="vk_post_-68471405_8089100"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?151"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-68471405_8089100", -68471405, 8089100, '9qENzmV6sCn974_y_giObEYWDg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, были и те, кто посчитал пожар поводом для шуток.

— 2017 догорает, — писали в комментариях к фотографиям с места возгорания.

В городском управлении МЧС информацию о пожаре в Колпинском районе подтвердили. На Финляндской улице загорелся ангар. — Ангар из металлопрофиля, размером 20 на 50, метров горит по всей площади, — уточнили в ведомстве.

О пострадавших спасателям сведения не поступали.

Боролись с огнем пять пожарных расчетов в составе 23 человек.