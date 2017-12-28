Источник: со спутником «Ангосат» восстановлена связь

«Специалистам удалось восстановить связь со спутником “Ангосат”, с аппарата получена телеметрия», — сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением информации ТАСС не располагает.
Телеметрия предполагает автоматическую отправку на Землю параметров работы бортовых систем спутника, канал связи же позволяет отправлять на космический аппарат команды из наземного центра управления.
Ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником связи «Ангосат» стартовала 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе «Фрегата» и «Ангосата» отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06:54 мск произошло отделение аппарата от разгонного блока. После этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.
«Ангосат» изготовлен в РКК «Энергия» по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы.