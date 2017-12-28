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17:54 (мск), источник: ТАСС

Источник: со спутником «Ангосат» восстановлена связь

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Специалистам удалось установить связь с ангольским спутником «Ангосат», который был запущен 26 декабря с космодрома Байконур, с аппарата получена телеметрия. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: Reuters

«Специалистам удалось восстановить связь со спутником “Ангосат”, с аппарата получена телеметрия», — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением информации ТАСС не располагает.

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Телеметрия предполагает автоматическую отправку на Землю параметров работы бортовых систем спутника, канал связи же позволяет отправлять на космический аппарат команды из наземного центра управления.

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником связи «Ангосат» стартовала 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе «Фрегата» и «Ангосата» отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06:54 мск произошло отделение аппарата от разгонного блока. После этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.

«Ангосат» изготовлен в РКК «Энергия» по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы.

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12 декабря© Ньюстюб
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