Источник: со спутником «Ангосат» восстановлена связь

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником связи «Ангосат» стартовала 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе «Фрегата» и «Ангосата» отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06:54 мск произошло отделение аппарата от разгонного блока. После этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.