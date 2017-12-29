В Октябрьском районе Самары обнаружили игорное заведение

По данным надзорного ведомства, в помещении гостиницы «Октябрьская» в доме № 209 на ул. Авроры находились 19 мониторов, четыре системные платы и другое оборудование для выхода в интернет, с помощью которого велись азартные игры. Также правоохранители изъяли более 44 тыс. рублей.