Экс-куратору стройки «Крестов-2» продлили арест по делу о взятке
Бывший замглавы ФСИН был задержан в начале ноября и с тех пор находится под стражей.
Бывший замглавы ФСИН был задержан в начале ноября и с тех пор находится под стражей.
Бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Николая Баринова, задержанного в начале ноября 2017 года по подозрению в получении взятки в 110 млн рублей, оставили под стражей до 31 марта 2018 года. Об этом сообщила 28 декабря Объединенная
Смольнинский районный суд
«Баринов вину не признает. Сторона защиты просила суд избрать Баринову домашний арест, либо любую другую меру, не связанную с заключением под стражу», — отметили в судебной
Однако прокурор поддержал ходатайство следователя о продлении ареста в СИЗО, и суд с ним согласился.
В отношении Баринова расследуется уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ. В 2007 году чиновник курировал строительство нового изолятора «Кресты-2» в Колпинском районе Петербурга.
По данным следствия, Баринов в 2007 году объявил руководителям двух строительных компаний, участвовавших в стройке, что за 12% от каждого перевода денег из бюджета он «обеспечит подписание необходимых документов о выполненных работах».
«Находясь в различных местах Петербурга Москвы, (Баринов) неоднократно получал от вышеуказанных лиц взятки в виде денег в различных размерах, а всего в общей сумме не менее 110 миллионов рублей», — считает ГСУ СКР по
СИЗО в Колпино начали строить в 2007 году. Бюджет выделил на строительство СИЗО 12 млрд рублей, сдать объект должны были еще в 2015 году. В связи с выявленными злоупотреблениями расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых оказались высокопоставленные сотрудники ФСИН.
Как сообщало ИА REGNUM, к 25 декабря 2017 года все лица, содержавшиеся под стражей в СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной в центре Петербурга, переведены в новый СИЗО-1 «Кресты-2» в городе Колпино.