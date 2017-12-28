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18:12 (мск), источник: ИА REGNUM

Экс-куратору стройки «Крестов-2» продлили арест по делу о взятке

Бывший замглавы ФСИН был задержан в начале ноября и с тех пор находится под стражей.

Бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Николая Баринова, задержанного в начале ноября 2017 года по подозрению в получении взятки в 110 млн рублей, оставили под стражей до 31 марта 2018 года. Об этом сообщила 28 декабря Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следователя и вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.

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«Баринов вину не признает. Сторона защиты просила суд избрать Баринову домашний арест, либо любую другую меру, не связанную с заключением под стражу», — отметили в судебной пресс-службе.

Однако прокурор поддержал ходатайство следователя о продлении ареста в СИЗО, и суд с ним согласился.

В отношении Баринова расследуется уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ. В 2007 году чиновник курировал строительство нового изолятора «Кресты-2» в Колпинском районе Петербурга.

По данным следствия, Баринов в 2007 году объявил руководителям двух строительных компаний, участвовавших в стройке, что за 12% от каждого перевода денег из бюджета он «обеспечит подписание необходимых документов о выполненных работах».

«Находясь в различных местах Петербурга Москвы, (Баринов) неоднократно получал от вышеуказанных лиц взятки в виде денег в различных размерах, а всего в общей сумме не менее 110 миллионов рублей», — считает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

СИЗО в Колпино начали строить в 2007 году. Бюджет выделил на строительство СИЗО 12 млрд рублей, сдать объект должны были еще в 2015 году. В связи с выявленными злоупотреблениями расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых оказались высокопоставленные сотрудники ФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, к 25 декабря 2017 года все лица, содержавшиеся под стражей в СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной в центре Петербурга, переведены в новый СИЗО-1 «Кресты-2» в городе Колпино.

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