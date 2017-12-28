В начальной школе Оргеевского района потолок обвалился два раза за год
В здании начальной школы села Пересечина Оргеевского района прохудилась крыша. За минувший год два раза в классах обваливался потолок. К счастью, никто не пострадал.
В здании начальной школы села Пересечина Оргеевского района прохудилась крыша. За минувший год два раза в классах обваливался потолок. К счастью, никто не пострадал.
«Повезло, что у детей в это время был английский в другом здании», — сказала учительница Вероника Гурдуза.
За 50 лет здание ни разу не ремонтировали капитально, в крыше образовались дыры, и во время дождей с потолка течет вода.
«Воды порой натекает столько, что ведер не хватает», — отметила уборщица Елена Гынку.
Родители говорят, что в непогоду опасаются отпускать детей в школу.
«Это рискованно. Когда идет дождь или снег, вода капает прямо на детей».
«Классы выглядят вполне прилично, в них делали косметический ремонт,
На капитальный ремонт крыши придется потратить примерно 58 тысяч долларов.
«Частичный ремонт сделали силами волонтёров. Но опасность обрушения потолков сохраняется», — сказал директор лицея села Пересечина Ион Кистол.
Деньги начали собирать всем миром. Помогло правительство Швейцарии, местный лицей и райсовет Оргеева. До конца мая мэрия Пересечина надеется найти недостающие несколько тысяч и начать ремонт. Собрать деньги надеются и при помощи