В начальной школе Оргеевского района потолок обвалился два раза за год

За 50 лет здание ни разу не ремонтировали капитально, в крыше образовались дыры, и во время дождей с потолка течет вода.



«Воды порой натекает столько, что ведер не хватает», — отметила уборщица Елена Гынку.



Родители говорят, что в непогоду опасаются отпускать детей в школу.



«Это рискованно. Когда идет дождь или снег, вода капает прямо на детей».



«Классы выглядят вполне прилично, в них делали косметический ремонт, кое-где потолки отремонтировали. Но все равно надо крышу чинить».



На капитальный ремонт крыши придется потратить примерно 58 тысяч долларов.



«Частичный ремонт сделали силами волонтёров. Но опасность обрушения потолков сохраняется», — сказал директор лицея села Пересечина Ион Кистол.



Деньги начали собирать всем миром. Помогло правительство Швейцарии, местный лицей и райсовет Оргеева. До конца мая мэрия Пересечина надеется найти недостающие несколько тысяч и начать ремонт. Собрать деньги надеются и при помощи онлайн-платформы guvern24.md.