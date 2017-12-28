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19:28 (мск), источник: Publika.md

В начальной школе Оргеевского района потолок обвалился два раза за год

В здании начальной школы села Пересечина Оргеевского района прохудилась крыша. За минувший год два раза в классах обваливался потолок. К счастью, никто не пострадал.

Источник: Publika.md

«Повезло, что у детей в это время был английский в другом здании», — сказала учительница Вероника Гурдуза.

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За 50 лет здание ни разу не ремонтировали капитально, в крыше образовались дыры, и во время дождей с потолка течет вода.

«Воды порой натекает столько, что ведер не хватает», — отметила уборщица Елена Гынку.

Родители говорят, что в непогоду опасаются отпускать детей в школу.

«Это рискованно. Когда идет дождь или снег, вода капает прямо на детей».

«Классы выглядят вполне прилично, в них делали косметический ремонт, кое-где потолки отремонтировали. Но все равно надо крышу чинить».

На капитальный ремонт крыши придется потратить примерно 58 тысяч долларов.

«Частичный ремонт сделали силами волонтёров. Но опасность обрушения потолков сохраняется», — сказал директор лицея села Пересечина Ион Кистол.

Деньги начали собирать всем миром. Помогло правительство Швейцарии, местный лицей и райсовет Оргеева. До конца мая мэрия Пересечина надеется найти недостающие несколько тысяч и начать ремонт. Собрать деньги надеются и при помощи онлайн-платформы guvern24.md.

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