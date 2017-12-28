Белорусы на BMW врезались в дерево в Польше: один человек погиб

Инцидент произошел вечером возле города Сокулка Подлясского воеводства. Автомобиль BMW, в котором в сторону пункта пропуска «Кузница» направлялись четверо белорусов, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате погиб 40-летний мужчина-пассажир, еще трое, включая водителя, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

При аварии автомобиль получил сильные повреждения, для того, чтобы достать пострадавших, понадобилась помощь спасателей и гидравлического инструмента.