Белорусы на BMW врезались в дерево в Польше: один человек погиб
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Четверо белорусов попали в тяжелую аварию в Польше в минувшую среду, один человек погиб, передают польские СМИ.
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Четверо белорусов попали в тяжелую аварию в Польше в минувшую среду, один человек погиб, передают польские СМИ.
Инцидент произошел вечером возле города Сокулка Подлясского воеводства. Автомобиль BMW, в котором в сторону пункта пропуска «Кузница» направлялись четверо белорусов, съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате погиб 40-летний
При аварии автомобиль получил сильные повреждения, для того, чтобы достать пострадавших, понадобилась помощь спасателей и гидравлического инструмента.
Отмечается, что автомобиль ехал с превышением скорости — более 100 километров в час.