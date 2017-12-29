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07:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Весь микрорайон Придонской в Воронеже остался без воды из-за аварии

Причиной тому — прорыв трубы.

Источник: Reuters

Во всем микрорайоне Придонском нет воды. Причиной тому, что 28 декабря случилась коммунальная авария на проспекте Патриотов. Там произошел прорыв на водоводе. На месте работают сотрудники водоканала. Прогнозов о том, когда поломка будет устранена, пока не дают. Ранее сотрудники аварийной службы прогнозировали, что работы завершатся в шести вечера в четверг. Однако этот прогноз не сбылся.

Местные жители сообщают, что жильцы здешних многоэтажек потянулись на местные родники и начали активно скупать пятилитровые бутылки с водой в продуктовых магазинах.

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