В Татарстане женщина упала в открытый люк и нашла там пропавшего мальчика

Инцидент произошел в селе Черемшан 24 декабря. К поискам 10-летнего мальчика привлекли 120 человек. Среди них была и начальник Управления гражданской защиты Черемшанского района Гулия Яруллина.

В ходе поисков женщина упала в открытый люк, заметенный снегом. Там же находился и пропавший ребенок.

«Он провалился в люк канализационного колодца трехметровой глубины в нежилых новостройках на улице Юбилейная. Мела метель, поэтому скоро люк был вновь засыпан снегом. Мальчик кричал, пока были силы, затем лег на ледянки и стал засыпать. По словам медиков, еще час — и мальчик замерз бы насмерть», — говорится в сообщении.