Варварская рубка елок идет в Приморье

Он поручил оперативно разобраться в данной ситуации, в связи с чем к работе приступила группа инспекторов КГКУ «Приморское лесничество» совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщали местные жители, в районе орудовали браконьеры, которые валили деревья, а также рубили макушки елей на продажу. Речь идет о более чем десяти срубленных деревьях.

Первый вице-губернатор сразу же отдал поручение сотрудникам департамента лесного хозяйства выехать на место преступления и оценить материальный ущерб от действий «чёрных лесорубов». Директор департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко подчеркнул, что «В случае, если действительно вырублено больше десяти елей, размер ущерба позволит не ограничиться административными штрафами, а возбудить уголовное дело. Все материалы мы направим в УМВД».

Отмечается, что ответственность за незаконную вырубку деревьев предусмотрена довольно значительная: заготовка ели и пихты обойдется в 6 219 рублей за одно дерево, за сосну придется отдать 6 894 рублей, за одну цельнолистную пихту — 17 712 рублей. Кроме того, за незаконную заготовку деревьев хвойных пород в новогодний период нарушители могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Чтобы сделать все по закону, предприниматели заключают договор аренды и проводят заготовку на специальных плантациях и лесных участках, подлежащих расчистке. Это квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных лесохозяйственных дорог и другие площадки, где не требуется сохранение и прирост насаждений.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье накрылся прибыльный бизнес «черных лесорубов».