Варварская рубка елок идет в Приморье
Сообщения в СМИ о том, что в районе Серебряного перевала в Партизанском городском округе ведётся варварская рубка ёлок, дошли до первого
Сообщения в СМИ о том, что в районе Серебряного перевала в Партизанском городском округе ведётся варварская рубка ёлок, дошли до первого
Он поручил оперативно разобраться в данной ситуации, в связи с чем к работе приступила группа инспекторов КГКУ «Приморское лесничество» совместно с сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщали местные жители, в районе орудовали браконьеры, которые валили деревья, а также рубили макушки елей на продажу. Речь идет о более чем десяти срубленных деревьях.
Первый
Чтобы сделать все по закону, предприниматели заключают договор аренды и проводят заготовку на специальных плантациях и лесных участках, подлежащих расчистке. Это квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных лесохозяйственных дорог и другие площадки, где не требуется сохранение и прирост насаждений.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье накрылся прибыльный бизнес «черных лесорубов».
Таисия Масина.