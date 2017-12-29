Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
СМИ сообщили о ракетной атаке на российскую базу Хмеймим
Установлены личности прорвавшихся через границу РФ и Финляндии
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
«Пупок видно»: Сеть в недоумении от платья Ваенги
Кудрявцева о том, почему не вышла за Лазарева - СМ
Юлия Барановская стала героиней яркой новогодней съемки
Синди Кроуфорд снялась в чувственной фотосессии для глянца
Вернувшийся из украинского плена боец ДНР рассказал о заключении
Аллен: Путин бросил вызов стратегии президента США
«Просто дети»: иностранцы сравнили спецназ РФ и «Морских котиков»
Кедми: Путин обыграл США на Украине
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Варварская рубка елок идет в Приморье

Сообщения в СМИ о том, что в районе Серебряного перевала в Партизанском городском округе ведётся варварская рубка ёлок, дошли до первого вице-губернатора Александра Костенко, об этом «Deita. ru» сообщили в администрации Приморского края.

Он поручил оперативно разобраться в данной ситуации, в связи с чем к работе приступила группа инспекторов КГКУ «Приморское лесничество» совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщали местные жители, в районе орудовали браконьеры, которые валили деревья, а также рубили макушки елей на продажу. Речь идет о более чем десяти срубленных деревьях.

Первый вице-губернатор сразу же отдал поручение сотрудникам департамента лесного хозяйства выехать на место преступления и оценить материальный ущерб от действий «чёрных лесорубов». Директор департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко подчеркнул, что «В случае, если действительно вырублено больше десяти елей, размер ущерба позволит не ограничиться административными штрафами, а возбудить уголовное дело. Все материалы мы направим в УМВД».

Отмечается, что ответственность за незаконную вырубку деревьев предусмотрена довольно значительная: заготовка ели и пихты обойдется в 6 219 рублей за одно дерево, за сосну придется отдать 6 894 рублей, за одну цельнолистную пихту — 17 712 рублей. Кроме того, за незаконную заготовку деревьев хвойных пород в новогодний период нарушители могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Чтобы сделать все по закону, предприниматели заключают договор аренды и проводят заготовку на специальных плантациях и лесных участках, подлежащих расчистке. Это квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных лесохозяйственных дорог и другие площадки, где не требуется сохранение и прирост насаждений.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье накрылся прибыльный бизнес «черных лесорубов».

Таисия Масина.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Восьмиклассница пустилась во все тяжкие на Дальнем Востоке
О вспышке птичьего гриппа в Пхенчхане предупредили россиян
Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты
Сборная России одержала первую победу на молодежном ЧМ по хоккею
Силуанов назвал лучшую валюту для хранения сбережений
Трамп потребовал от Китая прекратить поставки нефти в КНДР
Порошенко назвал главное достижение Украины в 2017 году
Apple извинилась за намеренное замедление работы старых iPhone
Арестован организатор выставки, на которой был убит посол РФ
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Мышиная охота: Россия с трудом одержала первую победу на МЧМ Во втором матче молодежного чемпионата мира команда Валерия Брагина обыграла швейцарцев
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь