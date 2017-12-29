Вооруженная жительница Приморья пыталась проникнуть в суд
Явившись в суд жительница Приморья взяла с собой раскладной нож, который она якобы забыла выложить по забывчивости, об этом «Deita. ru» сообщили в ФССП по региону.
Явившись в суд жительница Приморья взяла с собой раскладной нож, который она якобы забыла выложить по забывчивости, об этом «Deita. ru» сообщили в ФССП по региону.
Также, «по забывчивости» она не выложила нож на пропускном пункте, ответив на вопрос судебного пристава, что запрещенных предметов, которые могут представлять опасность для окружающих, при себе не имеет.
Однако металлодетектор показал обратное, сработав и оповестив, что
По данному факту был составлен административный протокол, посетительнице назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 рублей.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что за наезд на судебного пристава хабаровчанин ответил по закону.
Таисия Масина.