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04:03 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Хабаровском крае без электроэнергии после циклона остаются 2,3 тыс. человек

Более 2 тыс. человек, проживающих в семи населенных пунктах Хабаровского края, остаются без электроснабжения, которое было отключено в результате мощнейшего циклона. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба губернатора Хабаровского края.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Отключенными от электроснабжения остаются семь населенных пунктов в двух муниципальных районах края. Всего отключено от электроснабжения 492 жилых дома, в которых проживает 2,3 тыс. человек, из них 685 детей. Света нет в двух детских садах, одной школе и одном фельдшерско-акушерском пункте», — говорится в сообщении.

В регионе продолжает действовать ограничение движения для пассажирских автобусов на участке автодороги краевого значения Лидога-Ванино. Ограничение движения паромов в Татарском проливе, введенное 25 декабря, снято в четверг вечером.

Ухудшение погоды в северных районах края в пятницу сохранится. Ожидается местами сильный снег, метель, усиление ветра по долинам рек и на побережье 13−18 м/с. На дорогах снежный накат, заносы.

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