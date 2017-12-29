В Хабаровском крае без электроэнергии после циклона остаются 2,3 тыс. человек

«Отключенными от электроснабжения остаются семь населенных пунктов в двух муниципальных районах края. Всего отключено от электроснабжения 492 жилых дома, в которых проживает 2,3 тыс. человек, из них 685 детей. Света нет в двух детских садах, одной школе и одном фельдшерско-акушерском пункте», — говорится в сообщении.