В Иркутской области осудили любовников за убийство супруга одного из них

К 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорил Иркутский областной суд 51-летнюю жительницу Осинского района за подстрекательство любовника к убийству своего мужа. Исполнителю убийства назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как сообщает 28 декабря 2017 года пресс-служба прокуратуры региона, в декабре 2015 года женщина на почве ревности попросила своего любовника за 40 тыс. рублей совершить убийство своего мужа. Исполнитель проник на территорию частного дома, дождался выхода мужчины из бани и несколько раз ударил его металлическим предметом, от чего тот погиб на месте.