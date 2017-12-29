В Иркутской области осудили любовников за убийство супруга одного из них
В Иркутской области осудили женщину, которая попросила любовника убить своего мужа.
В Иркутской области осудили женщину, которая попросила любовника убить своего мужа.
К 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорил Иркутский областной суд 51-летнюю жительницу Осинского района за подстрекательство любовника к убийству своего мужа. Исполнителю убийства назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как сообщает 28 декабря 2017 года
Чтобы отвести от себя подозрение, жена убитого мужчины вызвала скорую помощь и полицию, а также сообщила о случившемся близким родственникам супруга.