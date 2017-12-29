Ушлого чиновника серьезно наказали в Приморье

Как установило следствие, 29 ноября 2016 года подсудимый получил от главы фермерского хозяйства взятку в 50 тысяч рублей. Отмечается, что эта сумма составила часть от заранее оговоренной суммы в 600 тысяч рублей. Ее хозяйство должно было выплатить за заключение между крестьянским хозяйством и администрацией договора купли-продажи земельного участка, арендуемого последним у администрации и не препятствованию регистрации данного договора.
Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Бышему главе сельского поселения также назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком 3 на года.
Ранее «Deita.ru» сообщало, что крупный начальник в Приморье оказался вором.