Ушлого чиновника серьезно наказали в Приморье

Как установило следствие, 29 ноября 2016 года подсудимый получил от главы фермерского хозяйства взятку в 50 тысяч рублей. Отмечается, что эта сумма составила часть от заранее оговоренной суммы в 600 тысяч рублей. Ее хозяйство должно было выплатить за заключение между крестьянским хозяйством и администрацией договора купли-продажи земельного участка, арендуемого последним у администрации и не препятствованию регистрации данного договора.