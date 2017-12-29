Жителей Находки продолжают травить чёрным едким дымом

Тепловики продолжают травить жителей Находки чёрным дымом — как утверждают сами приморцы. Уже несколько дней горожане жалуются на местную Котельную, которая по утрам превращает их жизнь в ад. Надзорные органы не обращают никакого внимания на проблему, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жители Находки продолжают жаловаться на выбросы чёрного дыма из котельной «Примтеплоэнерго». Горожане, проживающие на улицах Ленинской, Владивостокской и Чернышевского ещё в ноябре жаловались на работу тепловиков. Из-за чёрного вонючего дыма, который выходит из труб котельной, страдают все местные жители. Из-за копоти и запаха гари они не могут ни открыть окно, ни высушить вещи на балконе.

В последние несколько дней ситуация сильно ухудшилась. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала жительница улицы Чернышевского Ирина Белова. «Обычно эти выбросы происходят ранним утром, часов в шесть — когда ещё темно. Растягивается это всё на час-два. Сегодня это продолжалось до девяти часов утра. Дышать было просто нечем», — пожаловалась горожанка.