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04:23 (мск), источник: Восток Медиа

Жителей Находки продолжают травить чёрным едким дымом

Каждое утро для горожан начинается с гари и копоти.

Тепловики продолжают травить жителей Находки чёрным дымом — как утверждают сами приморцы. Уже несколько дней горожане жалуются на местную Котельную, которая по утрам превращает их жизнь в ад. Надзорные органы не обращают никакого внимания на проблему, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жители Находки продолжают жаловаться на выбросы чёрного дыма из котельной «Примтеплоэнерго». Горожане, проживающие на улицах Ленинской, Владивостокской и Чернышевского ещё в ноябре жаловались на работу тепловиков. Из-за чёрного вонючего дыма, который выходит из труб котельной, страдают все местные жители. Из-за копоти и запаха гари они не могут ни открыть окно, ни высушить вещи на балконе.

В последние несколько дней ситуация сильно ухудшилась. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала жительница улицы Чернышевского Ирина Белова. «Обычно эти выбросы происходят ранним утром, часов в шесть — когда ещё темно. Растягивается это всё на час-два. Сегодня это продолжалось до девяти часов утра. Дышать было просто нечем», — пожаловалась горожанка.

Причины этого бедствия остаются загадкой для находкинцев. В ноябре руководство «Примтеплоэнерго» объяснило — мол, чёрный дым образовался из-за перехода на резервный котёл. Дескать, в момент запуска котла из холодного состояния произошло кратковременное образование сажи. Однако едкие облака вырываются из труб котельной каждое утро, по несколько часов подряд. Так что версия тепловиков, по всей видимости, оказалась не очень состоятельной. Между тем, ни надзорные органы, ни городские власти не обращают внимания на эту проблему. Так что в новом году старая добрая копоть из труб «Примтеплоэнерго» никуда не денется.

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