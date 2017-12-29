Двух хабаровчанок сбили на пешеходных переходах в разных районах города
Обеих потерпевших с места аварии доставили в больницу (ФОТО).
Обеих потерпевших с места аварии доставили в больницу (ФОТО).
Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.
Сразу две жительницы Хабаровска попали накануне под колеса автотранспорта в разных районах города. Обеим потерпевшим потребовалась помощь медиков: и одну, и другую с места ДТП доставили в краевую клиническую больницу № 2, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.
В минувший четверг днем водитель Mitsubishi напротив дома № 171 на улице Тихоокеанской совершил наезд на 20-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате удара девушка получила ушиб мягких тканей коленного сустава, передней брюшной стенки, головы. Потерпевшую доставили во вторую краевую больницу.
Еще одна горожанка попала под колеса автотранспорта в этот же день, но уже в темное время суток. Неустановленный водитель сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе напротив дома № 32 на улице Шевчука. Жительница краевого центра пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Потерпевшую 1975 года рождения с ушибом мягких тканей также доставили в краевую клиническую больницу № 2.