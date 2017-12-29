При пожаре в жилом доме в Нью-Йорке погибли не менее 12 человек
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жертвами пожара в жилом доме в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жертвами пожара в жилом доме в
Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 тяжело раненных.
Пятиэтажный дом загорелся в Бронксе. В тушении огня участвуют около 160 пожарных. Возгоранию присвоена четвертая категория сложности.
По словам мэра
Горящий дом располагается недалеко от Бронксского зоопарка — самого большого городского зоопарка в США, занимающего площадь более 100 гектаров.