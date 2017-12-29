При пожаре в жилом доме в Нью-Йорке погибли не менее 12 человек

По словам мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, 12 человек удалось спасти, четверо находятся в критическом состоянии. Поиски погибших и выживших в горящем здании продолжаются. Глава пожарного департамента города Дэниэл Найгро сообщил, что самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему было более 50 лет.