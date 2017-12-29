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05:37 (мск), источник: РИА Новости

При пожаре в жилом доме в Нью-Йорке погибли не менее 12 человек

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жертвами пожара в жилом доме в Нью-Йорке стали не менее 12 человек, в том числе ребенок, сообщает газета New York Post со ссылкой на городские власти.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 тяжело раненных.

Пятиэтажный дом загорелся в Бронксе. В тушении огня участвуют около 160 пожарных. Возгоранию присвоена четвертая категория сложности.

По словам мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, 12 человек удалось спасти, четверо находятся в критическом состоянии. Поиски погибших и выживших в горящем здании продолжаются. Глава пожарного департамента города Дэниэл Найгро сообщил, что самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему было более 50 лет.

Горящий дом располагается недалеко от Бронксского зоопарка — самого большого городского зоопарка в США, занимающего площадь более 100 гектаров.

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