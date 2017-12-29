Служебная собака Ляля помогла оперативникам поймать разбойников под Ангарском

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции с помощью служебно-розыскной собаки Ляли по горячим следам задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения под Ангарском. В отношении двоих злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Каждому из них может грозить до 10 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ночь на 27 декабря в частный дом, принадлежащий 57-летнему жителю поселка Мегет, проникли злоумышленники. Они воспользовались тем, что хозяин не запер на ночь входную дверь, нанесли пожилому мужчине телесные повреждения и скрылись, похитив из его жилища сотовые телефоны, бытовую технику, продукты питания. Свой ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей.

«Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшей на место преступления, установили направление, в котором скрылись нападавшие, и пустили по их следу служебную собаку. Уже через несколько минут ротвейлер по кличке Ляля уверенно привел правоохранителей к одному из домов поселка, в котором и скрывались подозреваемые. Ими оказались ранее неоднократно судимые за имущественные преступления двое жителей Мегета в возрасте 21 и 31 года. Оба они задержаны. Похищенное имущество у них изъято и вскоре будет возвращено владельцу», — отметили в ведомстве.