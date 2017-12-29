Последствия крупной коммунальной аварии устранили во Владивостоке
Спецтехника и рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вышли на трассы города.
Спецтехника и рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вышли на трассы города.
Снегоуборочная техника и дорожные рабочие городского предприятия «Содержание городских территорий» ликвидировали последствия аварий на сетях водовода «Приморского водоканала», которые произошли на улицах Монтажной и Борисенко во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Напомним, что в соответствии с пунктом 4.4.9 постановления администрации Приморского края № 268-па от 15.06.2016, «наледи на проезжей части дорог, проездов, площадей, бульваров, а также на асфальтовом покрытии внутриквартальных (дворовых) тротуаров и проездов, возникшие в результате аварий на водопроводных, канализационных, тепловых сетях, устраняются владельцами этих сетей в течение двух часов с момента получения их диспетчерскими службами извещения об их образовании».