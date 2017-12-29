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06:08 (мск), источник: VLADNEWS

Последствия крупной коммунальной аварии устранили во Владивостоке

Спецтехника и рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вышли на трассы города.

Источник: VLADNEWS

Снегоуборочная техника и дорожные рабочие городского предприятия «Содержание городских территорий» ликвидировали последствия аварий на сетях водовода «Приморского водоканала», которые произошли на улицах Монтажной и Борисенко во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Образовавшийся ледяной и снежный накат по улицам Монтажной, Борисенко и Спортивной устраняли 7 единиц спецтехники. Такие меры были оперативно приняты в силу того, что ответственные лица не приняли должных мер по ликвидации последствий аварии на инженерных сетях.

Как сообщила заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерина Золотоева, уборка проводилась как в дневное, так и в ночное время. Для ликвидации последствий аварий потребовалось около 5 тонн песокосолевой смеси. Автогрейдер и фронтальный погрузчик очистили дорожное полотно от ледяного панциря и снежного наката, после чего оно было обработано противогололёдными материалами. Завершающим этапом стало сметание снежной каши к прибордюрной полосе подметально-уборочными машинами, что позволило обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта.

Напомним, что в соответствии с пунктом 4.4.9 постановления администрации Приморского края № 268-па от 15.06.2016, «наледи на проезжей части дорог, проездов, площадей, бульваров, а также на асфальтовом покрытии внутриквартальных (дворовых) тротуаров и проездов, возникшие в результате аварий на водопроводных, канализационных, тепловых сетях, устраняются владельцами этих сетей в течение двух часов с момента получения их диспетчерскими службами извещения об их образовании».

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