Последствия крупной коммунальной аварии устранили во Владивостоке

Источник: VLADNEWS

Снегоуборочная техника и дорожные рабочие городского предприятия «Содержание городских территорий» ликвидировали последствия аварий на сетях водовода «Приморского водоканала», которые произошли на улицах Монтажной и Борисенко во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Образовавшийся ледяной и снежный накат по улицам Монтажной, Борисенко и Спортивной устраняли 7 единиц спецтехники. Такие меры были оперативно приняты в силу того, что ответственные лица не приняли должных мер по ликвидации последствий аварии на инженерных сетях.

Как сообщила заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерина Золотоева, уборка проводилась как в дневное, так и в ночное время. Для ликвидации последствий аварий потребовалось около 5 тонн песокосолевой смеси. Автогрейдер и фронтальный погрузчик очистили дорожное полотно от ледяного панциря и снежного наката, после чего оно было обработано противогололёдными материалами. Завершающим этапом стало сметание снежной каши к прибордюрной полосе подметально-уборочными машинами, что позволило обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта.