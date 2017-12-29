Убийца 18-летней Назерке Арип осужден в Алматы
Межрайонный уголовный суд Алматы вынес приговор 33-летнему таксисту Курбану Исхакову за убийство 18-летней Назерке Арип.
Межрайонный уголовный суд Алматы вынес приговор 33-летнему таксисту Курбану Исхакову за убийство 18-летней Назерке Арип.
10 июля Назерке Арип вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и не вернулась. 6 сентября стало известно, что тело 18-летней девушки найдено на территории Кенсайского кладбища в Алматы.
По подозрению в убийстве девушки был задержан 33-летний неофициальный таксист Исхаков из Талгарского района Алматинской области. Ранее он был трижды судим за изнасилование, грабеж и убийство. Следствие установило, что он подвозил девушку, после чего задушил. Первоначально предполагалось, что Исхаков также изнасиловал девушку.
Суд проходил в закрытом режиме. По данным inalmaty.kz со ссылкой на потерпевшую сторону, подсудимый признан виновным в убийстве, доказательств изнасилования суд не нашел. Исхакову назначен 21 год лишения свободы.
Потерпевшая сторона намерена обжаловать приговор с целью его ужесточения.