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07:18 (мск), источник: 365info.kz

Убийца 18-летней Назерке Арип осужден в Алматы

Межрайонный уголовный суд Алматы вынес приговор 33-летнему таксисту Курбану Исхакову за убийство 18-летней Назерке Арип.

Источник: 365info.kz

10 июля Назерке Арип вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и не вернулась. 6 сентября стало известно, что тело 18-летней девушки найдено на территории Кенсайского кладбища в Алматы.

По подозрению в убийстве девушки был задержан 33-летний неофициальный таксист Исхаков из Талгарского района Алматинской области. Ранее он был трижды судим за изнасилование, грабеж и убийство. Следствие установило, что он подвозил девушку, после чего задушил. Первоначально предполагалось, что Исхаков также изнасиловал девушку.

Суд проходил в закрытом режиме. По данным inalmaty.kz со ссылкой на потерпевшую сторону, подсудимый признан виновным в убийстве, доказательств изнасилования суд не нашел. Исхакову назначен 21 год лишения свободы.

Потерпевшая сторона намерена обжаловать приговор с целью его ужесточения.

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