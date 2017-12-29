Женщину с двумя детьми сбили в Витебске — СК разыскивает свидетелей

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Следственный комитет разыскивает очевидцев или владельцев записей с видеорегистраторов ДТП, в результате которого на регулируемом пешеходном переходе в Витебске 28 декабря была сбита женщина с двумя малолетним детьми.

Инцидент случился на Московском проспекте Витебска в 12:30. Легковой автомобиль Acura TSX, за рулем которого находился местный житель 45 лет, сбил переходящую дорогу по пешеходному переходу женщину с двумя детьми — шестилетней девочкой и годовалым мальчиком, который находился в коляске. От удара коляска с ребенком проехала по дороге около 10 метров.

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Как сообщили в ГАИ Витебской области, женщина серьезных травм не получила, у мальчика — ушибы лба и ссадины. После осмотра медиков они оба были отпущены домой. Девочка получила тяжелый перелом ноги и госпитализирована.

В отношении водителя Следственным комитетом области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Максимальное наказание по санкции статьи — лишение свободы на 5 лет.