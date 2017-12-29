В Красноярском крае на трассе дотла сгорел микроавтобус с петардами

В Красноярском крае на федеральной трассе Р-257 дотла сгорел микроавтобус с петардами. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по краю.

Известно, что пострадал микроавтобус «Toyota Hice», который ехал из Красноярска в Кызыл. В транспорте находилось 12 пассажиров. На 47-ом километре произошло возгорание автомобиля, оборудованного газом. Людей успели эвакуировать, пострадавших нет. Однако находящийся груз — петарды, начал взрываться, и огонь чуть не перешёл на придорожные кафе. По предварительной версии, причина ЧП — неосторожность водителя.