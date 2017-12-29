В Уссурийске клиент обокрал своего парикмахера

63-летняя жительница Уссурийска, работающая парикмахером в салоне красоты на улице Ленинградской, заявила в полицию о краже в нее 13 тысяч рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, вечером в помещение парикмахерской вошел мужчина, чтобы подстричься. Перед тем как начать работу, потерпевшая вышла за рабочими принадлежностями в соседнюю комнату. Вернувшись, она обнаружила, что клиент ушел. Женщина обнаружила пропажу денежных средств из кошелька, который находился в кармане пальто, висевшего на вешалке.