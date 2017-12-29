В Уссурийске клиент обокрал своего парикмахера
Полицейские задержали жителя Уссурийска по подозрению в краже денег у парикмахера.
Полицейские задержали жителя Уссурийска по подозрению в краже денег у парикмахера.
Полицейские задержали жителя Уссурийска по подозрению в краже денег у парикмахера.
63-летняя жительница Уссурийска, работающая парикмахером в салоне красоты на улице Ленинградской, заявила в полицию о краже в нее 13 тысяч рублей.
В ходе
Часть похищенных денег, в сумме 11 тысяч рублей, были изъяты и возвращены владелице.
Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.