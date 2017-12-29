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07:40 (мск), источник: Вести Приморье

В Уссурийске клиент обокрал своего парикмахера

Полицейские задержали жителя Уссурийска по подозрению в краже денег у парикмахера.

Полицейские задержали жителя Уссурийска по подозрению в краже денег у парикмахера.

63-летняя жительница Уссурийска, работающая парикмахером в салоне красоты на улице Ленинградской, заявила в полицию о краже в нее 13 тысяч рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, вечером в помещение парикмахерской вошел мужчина, чтобы подстричься. Перед тем как начать работу, потерпевшая вышла за рабочими принадлежностями в соседнюю комнату. Вернувшись, она обнаружила, что клиент ушел. Женщина обнаружила пропажу денежных средств из кошелька, который находился в кармане пальто, висевшего на вешалке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. В отделе полиции он во всем признался.

Часть похищенных денег, в сумме 11 тысяч рублей, были изъяты и возвращены владелице.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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