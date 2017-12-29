В Перми вор-домушник залез в квартиру, чтобы похитить духовой шкаф

Странная кража произошла в Ленинском районе краевого центра.

Местная жительница, возвращаясь домой, увидела, что входная дверь взломана. В расстроенных чувствах она стала осматривать жилище.

Но оказалось, что все вещи на месте за исключением одной.

— Взломав замок, вор проник в квартиру и похитил духовой шкаф, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. — По горячим следам был задержан 30-летний ранее судимый подозреваемый. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.