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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми вор-домушник залез в квартиру, чтобы похитить духовой шкаф

Следователи выясняют, зачем он ему понадобился.

Странная кража произошла в Ленинском районе краевого центра.

Местная жительница, возвращаясь домой, увидела, что входная дверь взломана. В расстроенных чувствах она стала осматривать жилище.

Но оказалось, что все вещи на месте за исключением одной.

— Взломав замок, вор проник в квартиру и похитил духовой шкаф, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. — По горячим следам был задержан 30-летний ранее судимый подозреваемый. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теперь следователям предстоит выяснить, зачем вору-домушнику понадобилась микроволновая духовка.

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