В Перми вор-домушник залез в квартиру, чтобы похитить духовой шкаф
Следователи выясняют, зачем он ему понадобился.
Следователи выясняют, зачем он ему понадобился.
Странная кража произошла в Ленинском районе краевого центра.
Местная жительница, возвращаясь домой, увидела, что входная дверь взломана. В расстроенных чувствах она стала осматривать жилище.
Но оказалось, что все вещи на месте за исключением одной.
— Взломав замок, вор проник в квартиру и похитил духовой шкаф, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. — По горячим следам был задержан 30-летний ранее судимый подозреваемый. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Теперь следователям предстоит выяснить, зачем