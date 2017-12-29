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07:36 (мск), источник: АиФ Уфа

2 человека погибли и 4 пострадали после столкновения автомобилей в Башкирии

Водитель «Богдана-2110» скончался на месте, а его 17-летний пассажир в больнице.

Источник: РИА "Новости"

Смертельное ДТП произошло 29 декабря в Башкирии, сообщается в блоге главного инспектора ГИБДД по республике.

Ночью в Иглинском районе на 10 километре дороги Алаторка-Охлебинино столкнулись «Богдан-2110» под управлением 24-летнего местного жителя и SsangYong Actyon, за рулём которого был 28-летний житель Иглино. Водитель «Богдана» скончался на месте, его 17-летний пассажир доставлен в больницу, где через два часа также скончался. Второй пассажир получил травмы. Водитель SsangYong и его 35-летний пассажир обратились за помощью.

Отмечено, что водитель «Богдана» был лишен водительских прав в начале 2017 года за управление автомобилем пьяным.

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