2 человека погибли и 4 пострадали после столкновения автомобилей в Башкирии

Ночью в Иглинском районе на 10 километре дороги Алаторка-Охлебинино столкнулись «Богдан-2110» под управлением 24-летнего местного жителя и SsangYong Actyon, за рулём которого был 28-летний житель Иглино. Водитель «Богдана» скончался на месте, его 17-летний пассажир доставлен в больницу, где через два часа также скончался. Второй пассажир получил травмы. Водитель SsangYong и его 35-летний пассажир обратились за помощью.