2 человека погибли и 4 пострадали после столкновения автомобилей в Башкирии
Водитель «Богдана-2110» скончался на месте, а его 17-летний пассажир в больнице.
Водитель «Богдана-2110» скончался на месте, а его 17-летний пассажир в больнице.
Смертельное ДТП произошло 29 декабря в Башкирии, сообщается в блоге главного инспектора ГИБДД по республике.
Ночью в Иглинском районе на 10 километре дороги
Отмечено, что водитель «Богдана» был лишен водительских прав в начале 2017 года за управление автомобилем пьяным.