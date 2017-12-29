Бывшие участковые осуждены за вымогательство взятки в Ростове-на-Дону

По данным следствия, в сентябре 2015 года участковые потребовали от предпринимателя 50 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности.

Бизнесмен заявил о вымогательстве взятки в управление собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области.

В ходе проведенных в связи с заявлением оперативных мероприятий преступная деятельность правоохранителей была пресечена.

Суд признал бывших участковых виновными по п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорил их к восьми годам колонии строгого режима.

Также они на три года лишены права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.