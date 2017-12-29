На Кубани продали земельный участок у моря за тысячу рублей
Речь идет о земельном участке площадью свыше 9,8 тыс. кв. м в ст. Голубицкой Темрюкского района, расположенном рядом с береговой полосой Азовского моря.
Речь идет о земельном участке площадью свыше 9,8 тыс. кв. м в ст. Голубицкой Темрюкского района, расположенном рядом с береговой полосой Азовского моря.
Именно его председатель правления дачного некоммерческого товарищества «Кавказ» был готов продать члену правления за одну тысячу рублей.
Однако бдительная местная жительница обратилась в прокуратуру. События разворачивались в ноябре 2016 года. При совершении сделки не были соблюдены требования законодательства: членов дачного кооператива не поставили в известность и не удостоверились, согласны ли они на это.
Следует отметить самую важную деталь: в ходе проведения проверки выяснилось, что кадастровая стоимость участка составляет более 1,8 млн рублей.
В