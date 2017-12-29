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18:17 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске осудили заказчика и исполнителя убийства ростовщика

В Иркутске осудили заказчика и исполнителя убийства мужчины.

В Иркутске осудили заказчика и исполнителя убийства мужчины. Как 29 декабря 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, суд установил, что в январе этого года гражданин Азербайджана, не желая возвращать долг в 130 тыс. рублей, предложил ранее судимому за убийство 31-летнему жителю Слюдянки совершить убийство ростовщика за материальное вознаграждение.

Осужденные пригласили ростовщика к себе в квартиру, где исполнитель нанес мужчине несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных ранений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Затем они вывезли труп на машине погибшего в лес и подожгли автомобиль.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил заказчику 16 лет лишения свободы, исполнителю — 18 лет лишения свободы. Оба они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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