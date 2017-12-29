В Иркутске осудили заказчика и исполнителя убийства ростовщика

В Иркутске осудили заказчика и исполнителя убийства мужчины. Как 29 декабря 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, суд установил, что в январе этого года гражданин Азербайджана, не желая возвращать долг в 130 тыс. рублей, предложил ранее судимому за убийство 31-летнему жителю Слюдянки совершить убийство ростовщика за материальное вознаграждение.

Осужденные пригласили ростовщика к себе в квартиру, где исполнитель нанес мужчине несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных ранений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Затем они вывезли труп на машине погибшего в лес и подожгли автомобиль.