В Иркутске осудили заказчика и исполнителя убийства ростовщика
В Иркутске осудили заказчика и исполнителя убийства мужчины.
В Иркутске осудили заказчика и исполнителя убийства мужчины.
В Иркутске осудили заказчика и исполнителя убийства мужчины. Как 29 декабря 2017 года сообщила
Осужденные пригласили ростовщика к себе в квартиру, где исполнитель нанес мужчине несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных ранений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Затем они вывезли труп на машине погибшего в лес и подожгли автомобиль.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил заказчику 16 лет лишения свободы, исполнителю — 18 лет лишения свободы. Оба они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.