На трассе Калининград — Балтийск сбили пешехода
В пятницу утром, 29 декабря, на трассе Калининград — Балтийск сбили пешехода. Об этом «Клопс» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
В пятницу утром, 29 декабря, на трассе Калининград — Балтийск сбили пешехода. Об этом «Клопс» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
По данным полиции, 54-летний водитель Opel, ехавший из Балтийска в Калининград, на 16-м км трассы сбил 45-летнего пешехода.
Пострадавшего с ушибами доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работали сотрудники полиции.