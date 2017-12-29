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16:56 (мск), источник: Клопс.ru

На трассе Калининград — Балтийск сбили пешехода

В пятницу утром, 29 декабря, на трассе Калининград — Балтийск сбили пешехода. Об этом «Клопс» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По данным полиции, 54-летний водитель Opel, ехавший из Балтийска в Калининград, на 16-м км трассы сбил 45-летнего пешехода.

Пострадавшего с ушибами доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работали сотрудники полиции.

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