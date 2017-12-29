В ДТП погиб руководитель следственного отдела по Зиминскому району
На должность начальника его назначили только в начале декабря.
На должность начальника его назначили только в начале декабря.
Коллеги просто не могут поверить в случившееся. В ДТП погиб руководитель Следственного отдела по Зиминскому району Александр Соловьев. Молодого капитана юстиции только в начале декабря назначили на эту должность, до этого он несколько месяцев исполнял обязанности начальника.
Как сообщили в
Однако уже сейчас можно составить примерную картину. Александр затемно возвращался после работы в четверг, 28 декабря. Декабрь — отчетный период, приходится задерживаться до поздна. Вот и начальник выехал из отдела на своем кроссовере из Зимы в сторону Санск уже ночью. Возможно, он не смог справиться с управлением, машина слетела с путепровода и упала с высоты на землю. Только рано утром проезжающие мимо водители обнаружили атвомобиль, занесенный снегом.
Сейчас по факту аварии проводится проверка. Еще предстоит выяснить все подробности, назначены экспертизы, разыскиваются свидетели ДТП. У 30-летнего Александра осталась молодая семья.