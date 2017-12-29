Коллеги просто не могут поверить в случившееся. В ДТП погиб руководитель Следственного отдела по Зиминскому району Александр Соловьев. Молодого капитана юстиции только в начале декабря назначили на эту должность, до этого он несколько месяцев исполнял обязанности начальника.

Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Иркутской области, обстоятельства происшествия выясняются, подробности будут сообщены позже.

Однако уже сейчас можно составить примерную картину. Александр затемно возвращался после работы в четверг, 28 декабря. Декабрь — отчетный период, приходится задерживаться до поздна. Вот и начальник выехал из отдела на своем кроссовере из Зимы в сторону Санск уже ночью. Возможно, он не смог справиться с управлением, машина слетела с путепровода и упала с высоты на землю. Только рано утром проезжающие мимо водители обнаружили атвомобиль, занесенный снегом.