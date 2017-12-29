В Пионерском мужчина разбил стекло салона связи и украл 33 телефона
В Пионерском ограбили офис мобильного оператора. Об этом сообщает
В Пионерском ограбили офис мобильного оператора. Об этом сообщает
Инцидент произошёл 21 декабря. В 1:00 в полицию поступило сообщение, что в салоне связи на ул. Вокзальной сработала сигнализация. На месте полицейские обнаружили, что злоумышленник разбил металлическим ломом стеклянную дверь и залез в помещение офиса. Он похитил два планшета и 33 мобильных телефона.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника с поличным и изъяли гаджеты. Нанесённый ущерб превысил 200 000 рублей.
Задержанным оказался 38-летний житель Гвардейского района, который уже был судим за кражу и грабёж. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.