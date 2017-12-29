Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Лавров ответил о главном «дебиле» мировой политики - СМИ
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
СМИ: обнаженная Наталья Штурм призвала фанатов не грустить
Генштаб РФ: База США заблокирована военными Сирии
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Очевидец взрыва под Екатеринбургом: люди кричат, из окон дым
Вернувшийся из плена боец ДНР поведал о заключении
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Тетя модели из РФ стала вождем в Африке
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
17:27 (мск), источник: Клопс.ru

В Пионерском мужчина разбил стекло салона связи и украл 33 телефона

В Пионерском ограбили офис мобильного оператора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл 21 декабря. В 1:00 в полицию поступило сообщение, что в салоне связи на ул. Вокзальной сработала сигнализация. На месте полицейские обнаружили, что злоумышленник разбил металлическим ломом стеклянную дверь и залез в помещение офиса. Он похитил два планшета и 33 мобильных телефона.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника с поличным и изъяли гаджеты. Нанесённый ущерб превысил 200 000 рублей.

Задержанным оказался 38-летний житель Гвардейского района, который уже был судим за кражу и грабёж. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Николай Цуканов назначен помощником президента РФ
В тушении пожара на складе с алкоголем задействованы 34 человека
Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для граждан и ИП
В Минкомсвязи объяснили, почему биткоин нельзя считать валютой
Инфляция за 2017 год достигла минимума за всю историю России
Экс-главу Росграницы приговорили к девяти годам колонии
В результате ДТП на Алтае погибли пять человек
Суд отправил 96-летнего бухгалтера Аушвица в тюрьму
NASA показало фотографии заснеженного Марса
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Российский футбол: все, что нужно для счастья Пять событий и явлений в нашем футболе, которые могут сделать нас счастливыми в 2018 году
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь