ДТП под Ангарском: Toyota Wish врезалась в автобус, два человека погибли

Источник: AP 2017

На этой неделе сразу несколько крупных аварий произошло на дорогах Иркутской области. Одна из последних случилась под Ангарском. В пятницу, 29 декабря, на участке около поселка Суховская столкнулись иномарка и автобус. Два человека погибли.

Как сообщают очевидцы ДТП, автомобиль Toyota Wish врезался в служебный автобус предприятия. По предварительной версии, легковушку отбросило на встречную полосу, где в это время двигался ЛИАЗ. Удар был такой силы, что левую сторону иномарки сильно смяло. Судя по фото, которое разместили в соцсетях проезжавшие мимо водители, автобус тоже серьезно поврежден.

— В результате аварии пострадала водитель иномарки, 21-летняя девушка, она госпитализована с травмами, — сообщили в Управлении ГИБДД по Иркутской области. — Двое ее пассажиров — 20-летняя девушка и 79-летняя женщина погибли на месте.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. На месте дежурят сотрудники ГИБДД. Причины аварии пока неизвестны. Одна из возможных версий — снег и гололед. Напомним, накануне в Иркутской области был сильный снегопад и метель.