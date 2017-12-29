Донские пограничники выдворили из страны «теневого» бизнесмена
Пограничники выдворили из России организатора контрабандной деятельности. «Теневого» бизнесмена из Армении отправили домой, запретив ему въезд в страну на 8 лет. Об этом сообщает
Пограничники выдворили из России организатора контрабандной деятельности. «Теневого» бизнесмена из Армении отправили домой, запретив ему въезд в страну на 8 лет. Об этом сообщает
Мужчина пытался дать сотрудники ведомства взятку за помощь в контрабанде табачных изделий. Злоумышленника арестовали.
Ленинским районным судом